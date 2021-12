Diego Boneta tendrá su propia marca de tequila

Ciudad de México.- El actor Diego Boneta continúan triunfando en la vida, pues además de ser el protagonista de la serie de Luis Miguel cual tuvo bastante éxito, reveló que por ahora se enfocará en el ámbito empresarial.

En sus redes sociales, el actor reveló que se incursionará en el mundo de las bebidas y lanzará su propia marca de tequila.

No importa donde me encuentre en el mundo, el tequila me acerca siempre a mis raíces. Hoy estoy muy feliz al compartirles que voy a lanzar mi propia marca de tequila. Lo hago junto a un grupo de grandes amigos que comparten la pasión por crear nuevos caminos para lo que significa ser mexicano... Proponemos una marca honesta y de gran calidad, que conserve la identidad del tequila, pero que hable mirando hacia adelante para representar la diversidad y vanguardia del México que todos estamos construyendo hoy. Brindo porque pronto podamos celebrar esto juntos como se debe ¡de frente!”