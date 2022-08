Diego Boneta lanzará su marca de tequila

Ciudad de México.- Diego Boneta se une a la lista de famosos que lanzan su marca de tequila.

El actor, al igual que Kate del Castillo, Jenny Rivera, George Clooney o Dwayne Johnson, ‘La Roca’ incursionará como tequilero.

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Boneta destacó que su bebida será muy artesanal.

Diego Boneta asegura que el tequila no se llamará como él

Aunque quiso ser reservado sobre el nombre, negó que vaya a llamarse como él o a llevar su apellido y dijo que será en septiembre cuando lo lance al mercado.

“Pronto voy a estar lanzando mi tequila, no se va a llamar Diego Boneta, para mí lo importante es que sea un tequila mexicano, hecho en Atotonilco, en Los Altos [de Jalisco], tenemos nuestra propia destilería, se lanza en México primero”, explicó el intérprete.

Acto seguido, Boneta aclaró que no tiene problemas con el alcohol, debido a los rumores que surgieron tras la filtración del video donde se ve cantando algunos temas de Luis Miguel con una copa en la mano.

Niega tener problemas con el alcohol

“No, para nada, no, no, no, cero problemas de alcohol, nada más fue una noche donde estaba con mis amigos, en un cantabar, yo veo un micrófono y me subo a cantar”, manifestó.

Finalmente, el actor que dio vida a Luis Miguel en su bioserie, no descartó poder hacer un dueto con Belinda, ahora que viaja mucho a España, país al que la actriz se mudó tras su rompimiento con Christian Nodal.

Fotos: Agencia México

“No es algo que tenía contemplado, pero uno nunca sabe, lleva siendo amiga mía y la llevo conociendo muchísimos años, entonces no es algo que tenga contemplado, pero cosas pueden salir”, remató.

Video: