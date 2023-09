Diego Boneta interpretará a Fidel Castro

Ciudad de México.- Diego Boneta sigue en busca de proyectos de calidad después de ganarse el respeto con su papel en la serie de Luis Miguel.

Al asistir a un evento en la Ciudad de México, el artista expresó su deseo por realizar otros trabajos que consoliden su carrera artística.

Muy loco eso, la verdad, y sí, yo creo que ese proyecto fue súper importante para mí, fue como un bebé para mí, el primer proyecto que produje, estar metido en todo y ahora la verdad es que estoy muy enfocado en lo que viene, eso dejó muchas cosas súper positivas y tal, pero estoy súper emocionado por los proyectos que vienen”

Expresó Boneta al recordar su actuación en la serie de LuisMi.

Le deja reto

En este sentido, Boneta manifestó que encarnar al Sol de México, le dejó un reto muy grande, por lo que iniciará el rodaje de una película donde dará vida al dictador cubano Fidel Castro.

“Actoralmente me encanta el reto de la transformación, que fue algo que viví con la serie, y como que ahí me picó el mosco de transformarme y convertirme en cosas totalmente diferentes y ajenas a mí, y es lo que me emociona tanto de Stanley y de Fidel también, digo es una persona de las más importantes e icónicas del último siglo de la historia”, manifestó el actor.

Finalmente, Diego subrayó que se ha estado preparando para hacer un buen papel del fallecido mandatario cubano. “Realmente he aprendido a no tener expectativas de nada, a mí me toca lo que me toca hacer, es una película que estoy produciendo, y en la que también estoy actuando y en lo que me estoy enfocando, llevo ya mucho tiempo preparándome con maestros de la revolución cubana para aprender mucho de la infancia sobre Fidel”, declaró.