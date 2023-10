Diddy agrede verbalmente a policía que lo detuvo por traer música muy alta

TIJUANA.- El rapero Sean Combs, mejor conocido como Diddy, fue detenido por un policía mientras paseaba en un carrito de golf y hacía un Instagram Live por las calles de Miami con la música muy alta.

El cantante compartió con la audiencia que estaba siendo detenido mientras escuchaba la canción ´What´s Love´ a todo volumen.

Saludó al policía y le informó que estaba en camino a la tienda de DJ Khaled ´We The Best x Snipes´, ubicada en South Beach y el policía le dijo: ´estamos haciendo una aplicación de la ley no musical´, indicando que tenía la música muy alta en la calle.

Diddy agradeció al policía y le preguntó si había escuchado su nuevo disco ´The Love Album´, el policía dijo que no, por lo que lo invitó a hacerlo con la instrucción de que lo escuchara lo más alto que puidiera, le agradeció por su servicio y procedió a agredirlo.

Alright, thank you for your service and eat a d*ck,... Oh, it’s fucking Friday. What did you think you was gonna get? But I’m love, I’m love, y’all. But don’t get love fucked up.”