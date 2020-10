Dice Sergio Mayer que Marjorie de Sousa estaría cometiendo un delito

Ciudad de México.- Marjorie de Sousa podría estar cometiendo un delito al no permitir que su hijo Matías conviva con su padre, el actor Julián Gil, pues de acuerdo al diputado Sergio Mayer, esto podría catalogarse como alienación parental.

Visiblemente molesto con la actitud que ha tomado la artista venezolana con respecto al menor, Sergio comentó: “En este caso, las decisiones las va a tomar la madre, pero de ahí a que un juez te diga que no puedes volver a ver tu hijo, imposible, solamente que tenga un tema realmente fuerte, es cuando te quitan la posibilidad de acercarte a tu hijo, y que yo sepa eso no existe de ninguna manera, sé que Julián adora y ama a su hijo y que si incumplió un tema legal y por eso le ocasionó el perder ese tema”.

Sin embargo, Mayer no perdió la oportunidad de señalar el problema legal que De Sousa puede tener con la ley por su renuencia a que Matías vea y pase tiempo con su padre.

“La alienación parental es incluso un delito ya, no puedes hablarle mal a tu hijo de su padre o de tu madre, le estas quitando al niño la posibilidad de ver el padre, no a él la posibilidad de ver a su hijo, no le puedes quitar al niño la posibilidad de conocer y crecer con su padre, solamente que haya sido el niño golpeado, abusado, o que no tenga… que no lo esté apoyando económicamente, y no creo que sea el caso”, remató.

Como se recordará, hace unos días Julián Gil dio a conocer que perdió la patria potestad de su hijo menor; sin embargo, Marjorie de Sousa no lo quiso aceptar públicamente durante su encuentro con la prensa.