Dice Miguel Bosé que solo usa cubre bocas para no molestar a la gente

Ciudad de México.- Miguel Bosé volvió a las redes sociales para hablar acerca de la eficacia del uso de los cubrebocas ante la pandemia de la Covid-19. Luego de que hace 24 horas expresara que sí existe “el bicho”, refiriéndose al coronavirus, ahora el intérprete español retoma el controversial tema de su negativa a usar tapabocas como medida de prevención ante la pandemia.

“He apoyado a movimientos y apoyo a movimientos que cuestionan el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿Quién creo que debe de llevar la mascarilla?... Que lo lleven los enfermos, los sanitarios, obviamente el servicio de orden, y los ancianos para prevenir, para que no se nos vayan en todo caso”.

Sobre las críticas que surgieron tras ser captado usando cubrebocas, Bosé explicó: “me pongo la mascarilla, a veces sí, cuando veo que voy a entrar en lugares que a lo mejor a la gente le puede molestar. Pero para que lo sepáis yo tengo exención, es decir, tengo un documento médico que me permite no llevarla, porque como bien oís, tengo asma, entonces la mascarilla pues me crea problemas respiratorios”.

Finalmente, Miguel Bosé externó su descontento al respecto de que la población sana deba tomar la medida y usar cubrebocas. “La población sana no tiene por qué llevar mascarillas... Tendría que estar en la calle y trabajando, produciendo, ganando su dinero, para poder subsistir, pagar sus impuestos y hacer una vida normal... Salud es respirar, hay que respirar, ¡por favor!... Dónde estaba la histeria hace un año, hace dos años, hace tres años, cuando hubo tanto contagio de gripe, más masivo, donde hubo mucho más muertos... Entonces a la mascarilla obligatoria generalizada y sin excusas digo ¡NO!”.

