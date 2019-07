Dice Frida Sofía que María Félix fue su madrina de bautizo

Durante una entrevista para el programa Primer Impacto, Frida Sofía hizo varias revelaciones respecto a su vida y situaciones del pasado que le han ocurrido. Aquí nos logramos enterar quien fue su famosa madrina de bautizo al responder a los cuestionamientos sobre si se identifica con Maria Félix.

“Me identifico mucho con mi madrina y por algo me bautizó, no es cualquier persona: yo leo, de verdad, no es porque sea María Félix y me vaya a enganchar de ahí, sino que leo lo que dice, sus frases, en realidad son frases o citas. Y las cejas, o sea todo, así desde lo feminista que es, hasta lo perra, tiene sus pantalones bien puestos.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Y ante la pregunta de con quién se identifica más que nadie, lejos de afirmar que fuera con su madre Alejandra Guzmán o con Silvia Pinal, la joven confirmó lo dicho con anterioridad.

“Me identifico con María Félix, más que con nadie”

Por último, la joven intérprete confirmo que los dos intentos de secuestro que sufrió cuando era niña, motivo porque el que Alejandra deicidio enviarla a vivir a Estados Unidos, le dejaron secuelas que no ha podido superar.

“Yo sufro mucho de ansiedad, muy, muy fuerte, ya sabes por lo del secuestro”, concluyó.