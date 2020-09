Dice Anahí que pensó en el suicidio cuando estaba en RBD

Ciudad de México.- Anahí reveló que a pesar del gran éxito que vivió cuando formó parte del grupo RBD, llegó un momento en que pensó en quitarse la vida debido a la soledad que sentía.

Durante su charla con Daniel Habif, la actriz manifestó que a pesar de ser reconocida internacionalmente y triunfar en los escenarios con sus compañeros de agrupación, pasó por momentos de mucha soledad que la llevaron a pensar en el suicidio.

“Todavía en las giras cuando Rebelde… de RBD, yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá o a alguien así querido y les decía ‘me quiero aventar por la ventana’, estaba muy sola, porque era todo este (bullicio)… el estadio lleno y gritando, y cuando ya llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio”, comentó.

Asimismo, la también cantante reflexionó por la relación que mantuvo con la prensa en ese momento, la cual considera no fue del todo correcta.

“A lo mejor llegué a ser grosera con alguien y te lo juro, no sabes cómo me arrepiento todos los días de mi vida… ¡cómo me arrepiento todos los días!, porque digo ‘¡escuincla tarada… a ver niña reacciona!’, claro que había cosas que me dolían muchísimo, o sea, como niño que te digan o te critiquen duele, entonces como que siento que me hice un poquito fría”, explicó.

Por otra parte, Anahí dio a conocer los motivos que la hicieron alejarse del medio artístico por un tiempo. “De pronto un día dijo ‘híjole, creo que ya no estoy siendo tan feliz en este momento y en este lugar’, entonces decidí que me iba a dar la oportunidad de conocer otra vida, es bonito saber realmente quién eres, y yo no lo iba a poder saber hasta que no pusiera una pausa y me alejara y viera la imagen desde otro punto”.

Finalmente, y en una parte de la entrevista más seria, la también esposa del político Manuel Velasco confesó que sucederá con su cuerpo cuando pierda la vida.

“Para empezar no va a haber tumba, yo quiero que a mi me incineren y con mis cenizas planten un árbol de manzanas, eso ya lo tengo escrito y todo en un email, que la única que lo tiene es mi hermana, entonces no va a haber muerte, va a haber vida, pero si ahí le pusieran una plaquita podría decir ‘que tu corazón valiente… siempre de frutos felices’, o algo así”, remató.