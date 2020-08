'Diana' el musical tendrá su debut en Netflix y no en Broadway

ESTADOS UNIDOS.- ‘’Diana’’, un musical basado en la vida de la Princesa de Gales, tendrá su estreno en Netflix antes que en Broadway.

Según informa Variety, se esperaba que se estrenara el 31 de marzo en Broadway, pero este se vio obligado a cerrar sus puertas tras la pandemia de Covid-19 y continuarán así por el resto del año.

"Diana" está programada para abrir en el escenario el 25 de mayo de 2021, más de un año después de lo planeado originalmente.

"Hablamos por toda la compañía cuando decimos que no podríamos estar más emocionados de poder finalmente compartir nuestro espectáculo con los amantes del teatro en todas partes", dijeron los productores de "Diana" en un comunicado. "Aunque no hay sustituto para el teatro en vivo, nos sentimos honrados de ser parte del entretenimiento de calidad que Netflix ofrece a sus suscriptores en todo el mundo".

Netflix ha sido el hogar de numerosas obras teatrales antes, como "American Son" con Kerry Washington, "Springsteen en Broadway" y "Oh, Hello" de Nick Kroll y John Mulaney. Ryan Murphy está trabajando actualmente en una adaptación cinematográfica del musical nominado al Tony "The Prom" para el servicio de transmisión. Pero "Diana" representa la primera vez que el espectáculo estará disponible para el público en Netflix antes de que los clientes puedan comprar entradas para Broadway.

Dirigida por Christopher Ashley, "Diana" se filmará sin público en el escenario del Longacre Theatre y contará con el elenco original de Broadway, que incluye a Jeanna de Waal como Diana, Roe Hartrampf como el príncipe Carlos, Erin Davie como Camilla Parker Bowles y Judy. Kaye como la reina Isabel. Los productores han trabajado en estrecha colaboración con la Actor’s Equity Association, el sindicato que representa a los actores profesionales y directores de escena en el teatro en vivo, en los protocolos de salud para garantizar que el escenario esté seguro durante la pandemia.

"Gran parte del trabajo que el personal de Equity está haciendo actualmente implica colaborar con los productores en los protocolos de salud y seguridad", dijo Mary McColl, directora ejecutiva de Actors ’Equity Association. “Hoy, podemos anunciar que hemos aprobado un plan de seguridad para 'Diana'. Ahora viene la parte difícil: tomar un plan de seguridad de la página y ponerlo en práctica. El trabajo para proporcionar el lugar de trabajo más seguro posible en este entorno requerirá que todos trabajen juntos, desde el empleador hasta cada empleado ”.

Joe DiPietro escribió el libro y la letra de “Diana” y David Bryan escribió la música y la letra. El espectáculo fue coreografiado por Kelly Devine ("Come From Away") y se marcó con la supervisión musical y los arreglos de otro alumno de "Come From Away", Ian Eisendrath.