Día mundial de Los Simpson: Los 7 personajes más emprendedores de la serie

Ciudad de México.- Los Simpson es una de las series televisivas más entrañables e influyentes en la historia. A lo largo de 33 temporadas, la familia amarilla de Springfield ha representado, analizado, criticado, e incluso predicho, diversos acontecimientos de la cultura pop y la sociedad. En más de 700 capítulos, los personajes del programa nos han dado más de una lección aplicable tanto a nuestra vida personal como profesional.

Por esta razón, este 19 de abril, en el marco del Día Internacional de Los Simpson, se enlistan 7 personas más emprendedores de la serie.

Instagram: The Simpsons/ Homero

1.- Homero J. Simpson: Homero es uno de los personajes con más emprendimientos a lo largo de la serie, casi siempre con resultados desastrosos. Al arrancar el negocio de ‘Don Barredora’, el patriarca de la familia Simpson identificó una necesidad y ofreció una solución, lo cual le redituó de manera inimaginablemente positiva… al principio. Sin embargo, como emprendedor se mostró perezoso, desinteresado en seguir innovando y aprendiendo, es decir, se casó con su producto.

Después llegó la competencia con Barney Gómez ‘El Rey de las Barredoras’, un servicio más sofisticado, con equipo más avanzado, y lo venció en su propio juego.

Instagram: The Simpsons/ Ned Flanders

Ned Flanders: El vecino de la familia Simpson, dueño del Zurdorama de Springfield, es un emprendedor con varios aciertos, pero un gran error que casi lo lleva a bajar las cortinas. El negocio de Flanders está dirigido a un nicho especializado (los zurdos), cuenta con un gran producto y es innovador. Hasta aquí todo ‘perfectirijillo’. Sin embargo, Ned representa al emprendedor abnegado: es un pésimo vendedor. Las personas van a su local solamente a sellar su boleto de estacionamiento. Si no sabes vender, no tienes clientes.

Instagram: The Simpsons/ Apu

Apu Nahasapeemapetilon: El dependiente del Kwik-E-Mart es un one show man: un personaje que busca controlar cada mínima parte del negocio, no sabe delegar y no tiene tiempo para otra cosa que no sea trabajar.

Este tipo de emprendedor incapaz de delegar responsabilidades demuestra que no confía en sus colaboradores y que no confía en sí mismo para gestionar y enseñar a sus equipos.

Instagram: The Simpsons/ Mr. Burns

Charles M. Burns: A menudo el Sr. Burns es identificado como uno de los grandes villanos de la serie, pero como emprendedor hay más de una cosa que admirarle. Burns es el empresario más próspero de Springfield, construyó un sistema de negocio sofisticado y encontró un nicho en una industria específica (energética) donde no hay competencia. Tiene capital, un plan de negocios, disciplina y habilidades directivas.

Asimismo, el dueño de la planta nuclear cuenta con su mano derecha, Waylon Smithers, a quien delega una gran cantidad de funciones y en muchas ocasiones sirve como contrapeso. ¡Excelente!

Instagram: The Simpsons/ Lisa

Lisa Simpson: En el episodio “El viejo y Lisa”, el Sr. Burns y Lisa tejen una improbable amistad, lo que origina el nacimiento de la planta de reciclaje Pequeña Lisa. En este escenario, la mayor de las hermanas Simpson toma el papel de consultora, con grandes habilidades técnicas, pero sin habilidades de negocios. Burns, un empresario con todo el expertise del mundo, se convierte en el complemento perfecto para construir un negocio grande.

Este tipo de emprendedora escucha las ideas de sus equipos, contratan apoyo externo para mejorar e innovar y buscan talento complementario.

Instagram: The Simpsons/ Jeff Albertson

El sujeto de las historietas: Su verdadero nombre es Jeff Albertson, pero la mayoría lo conoce como el dependiente del Calabozo del Androide, una tienda especializada en cómics, artículos de colección y cultura pop. El sujeto de las historietas enseña algunas lecciones que los empresarios deben tener en consideración: uno de los secretos de los negocios exitosos es tener una audiencia nicho, con nombre y apellido, como lo hizo él.

De otra manera, la competencia te puede arrasar, como le pasó a Jeff en el episodio ‘Esposos y bisturís’.

Instagram: The Simpsons/ Moe

Moe Szyslak: La Taberna de Moe es el punto de reunión favorito de Homero y sus amigos. Su secreto como emprendedor está en la estrategia. El local de Moe tiene una audiencia que conoce muy bien, a la que ha logrado fidelizar y le genera ingresos recurrentes. Cuando ha tratado de cambiar de giro su fracaso ha sido estrepitoso.

¿Por qué los conceptos del restaurante familiar del Tío Moe o el antro cosmopolita MO’s no tuvieron éxito a largo plazo? Esto se debió a que Moe no conocía a otra audiencia tan bien como a la suya.

Moe conoce a sus clientes y les ofrece lo que buscan; sin embargo, no va por más clientes y tampoco sabe como hacer crecer su negocio en el mercado que ya domina.

- Fuente: Apolo 25