Día de las Madres: No todo es Denisse de Kalafe y "Señora, señora"; dedica estas otras

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día de Madre, miles de mexicanos gustan de ponerse creativos y festejar de forma única y especial a la mujer que les dió la vida; sin embargo dicha sorpresa se ve opacada por el repertorio musical que en ocasiones se limita a “Señora, señora”, de Denisse de Kalafe.

Y es que desde que la melodía vio la luz por primera vez en el 2000, se ha posicionado en todo Latinoamérica como un himno a las madres.

En una entrevista que le realizó la comunicadora Maxine Woodside a la cantante brasileña en el 2014, Kalafe asegura que la canción fue hecha en un momento de nostalgia pues extrañaba a su madre.

Por ello, EL UNIVERSAL te trae una lista de otras canciones dedicadas a la madre y que no son “Señora, señora”.

En español:

1 - "Querida Amiga" - Pimpinela (1988)

2 - "Madrecita" - José José (1997)

3 - "A la sombra de mi madre" - Leo Dan (2002)

4 - "Madrecita querida" - Vicente Fernández (2011)

5 - "Canto a la madre" - Pedro Fernández (1978)

6 - "Mamá"- Timbiriche (1982)

7 - "Madre" - José Luis Rodríguez “El Puma” (2002)

8 - "Ella es única" - Franco De Vita (1990)

9 - "Te amo mamá" - Marco Antonio Solís (1995)

10- "A la madre" - Gloria Trevi (1994)

11- "Amor eterno" - Juan Gabriel (1990)

En inglés:

1 - "Mama said" - Metallica (1996)

2- "Your mother should know" - The Beatles (1967)

3 - "Tie your mother down" - Queen (1976)

4 - "Mama" - Spice Girls (1996)

5 - "Dear mama" - Tupac Shakur (1995)

6 - "7 years" - Lukas Graham (2015)

7 - "Mother" - Pink Floyd (1979)

8 - "Mama liked the roses" - Elvis Presley (1969)

9- "Mother" - John Lennon (1971)

10- "Superwoman" - Alicia Keys (2007)