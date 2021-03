Día de la Mujer: Las famosas mexicanas que ponen el nombre del país muy en alto

CIUDAD DE MÉXICO.- En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer hacemos un recuento de las mexicanas que rompieron los límites que imponen los estereotipos para ganar reconocimiento mundial por su talento.

Ya sean actrices, cantantes, influencers, artistas, deportistas y demás, las mujeres mexicanas han logrado poner el ejemplo de empoderamiento femenino para inspirar a otras con sus logros.

Elisa Carrillo

Ahora no solo es la bailarina principal del Ballet del Estado de Berli´n, en Alemania, tambie´n, codirectora de la Compan~i´a Nacional de Danza de Me´xico, miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO y directora general de la Fundacio´n Elisa Carrillo Cabrera (a trave´s de la cual otorga becas a estudiantes mexicanos de danza en instituciones europeas y apoyos a eventos arti´sticos, como Danzatla´n –creado por ella misma–). ¡Vaya! No asombra que la texcocana (municipio del Estado de Me´xico) incluso ya haya bailado el Jarabe tapati´o en puntas, al son del mariachi; lo hizo el pasado septiembre. Jaque mate.

Eiza González

Su vida profesional ha estado invadida de cri´ticas hacia su aspecto fi´sico, y pese a todo, la celeb que ha declarado padecer problemas de autoestima, ha demostrado valenti´a para enfrentar uno de los escenarios ma´s agresivos; no cualquiera llega a Hollywood. Ella nunca nada podra´ hacer contra las envidias, mas su carrera seguira´ eleva´ndose gracias a su trabajo: "Lo u´nico que esta´ en mi control es ser tan buena en lo que hago que no me puedan decir ´no´ en los proyectos para los que hago audicio´n...". Touche´.

Karime López

Karime es la primera mexicana en tener una Estrella Michelin, una distinción con la que se reconoce a los mejores restaurantes del mundo.

Actualmente trabaja en el restaurante italiano Gucci Osteria, en Florencia, Ialia.

Mariana Bo

Mariana es considerada una de las DJ´s Top 100 del mundo. Además, con su sello de tocar el violín y percusiones en vivo es considerada como la única DJ y productora en Latinoamérica que fusiona hace esa fusión con la música electrónica.

Luisa Wilson

Es una jugadora de hockey sobre hielo, que se convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 2020.

Daniela Soto-Innes

Fue nombrada Mejor Chef mujer del mundo en 2019 por el World 50 Best, entre otros premios. Pero también trabajó en el restaurante Cosme en Nueva York, el cual logró posicionar en el número 23 del la lista de The World´s 50 Best Restaurants.

Yalitza Aparicio

Desde su salto a la fama como protagonista de la película "Roma", de Alfonso Cuarón, Yalitza se ha realizado también en otros ámbitos como el activismo, imagen de diversas marcas e incluso como youtuber.

Alexa Moreno

La gimnasta y Premio Nacional del Deporte ha sido un gran ejemplo por sus logros, pero también por su fortaleza, que con todo el talento que tiene supo dejar callados a todos cuando recibió bullying en los Juegos Olímpicos de 2016.

Mariand Castrejón (Yuya)

Cuando Internet comenzó a tomar fuerza hace más de una década, Mariand Castrejón, mejor conocida como "Yuya", apareció en YouTube para abrir su canal de maquillaje y estilo, el cual se ha convertido en el de la mujer más seguida de habla hispana al acumular 24.6 millones de suscriptores.

Sin embargo, ella ha sido bastante criticada por quienes creen que no aporta nada, sin saber que con su trabajo Yuya ha sido reconocida por "empoderar a las mujeres y unir a los pueblos hispanohablantes" con mensajes de paz y en apoyo a las comunidades, además de ser una reconocida empresaria del maquillaje.

Doña Ángela (De Mi Rancho A Tu Cocina)

YouTube llegó para cambiarle la vida a millones de personas y Doña Ángela llegó a la plataforma para mostrarnos el sazón de la gastronomía mexicana desde Michoacán, con videos en donde consiguió llevar la cultura de su rancho hasta tu cocina a nivel mundial.

Siendo hoy en día una youtubers más exitosas del país al conseguir 3 millones de suscriptores en todo el mundo en menos de un año. Y no solo eso, pues recientemente fue nombrada una de las "100 mujeres más poderosas de México".

Natalia Lafourcade

Cantante, compositora y productora. Natalia Lafourcade es una de las artistas más reconocidas de México y el mundo que no solo nos ha dado rolones como "Hasta la raíz" o "Ella es Bonita", pues es de las pocas personas que ha estudiado sobre las raíces mexicanas de la música tradicional y que trabaja por exponerlas.

Sumado a esto, Natalia no solo trabaja en la música por amor a lo que hace, sino también para ayudar a causas como la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, parte importante de la tradición veracruzana el cual busca proteger.

Danna Paola

La carrera de Danna Paola ha sido una de las más seguidas desde que era muy pequeña, sin embargo, el salto a la fama mundial lo consiguió luego de participar en una de las productoras más populares de los últimos años: Netflix, al dar vida a uno de los personajes más icónicos que hoy en día existen gracias a Élite.

Aunado a esto, Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más reproducidas en México y que en el 2020 vio crecer su carrera musical como nunca antes con su álbum SIE7TE, siendo una de las personas más influyentes y reconocidas a nivel mundial.