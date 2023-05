Día de Star Wars y todo lo que debes saber de ello

CIUDAD DE MÉXICO.-Todos los 4 de mayo se conmemora el día de Star Wars, este se dio con el fin de que los fanáticos de la saga usen sus mejores galas para revivir la eterna trama entre el bien y el mal.

¡4 de Mayo, feliz día de Star Wars! pic.twitter.com/AEOVmDqwQD— Indie 505 (@Indie5051) May 4, 2023

Pero ¿Por qué se festeja?

Este día fue creado por los mismos fanáticos de la saga y posteriormente se fue difundiendo por redes sociales hasta que llegara a ser conocida y celebrada de forma mundial

El origen de que sea todos los 4 de mayo es porque en este día, pero de 1979 fue cuando se estrenó la primera película de La Guerra de las Galaxias.

Como dato curioso, ese día, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país.

Feliz día de Star Wars a tod@s! Que el 4 de mayo esté contigo. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/dNLolMNiWz— Star Wars España �� (@StarWarsEs) May 4, 2023

En esta nota se agregó la tan conmemorada frase "May the Force be with you", traducido como "que la fuerza te acompañe", y esto mismo se aprovechó por los fans para impulsar la conmemoración del día de Star Wars.

En 2011 se realizó un festival del cine ese mismo día

Algo que también lo hace importante, es que el Toronto Underground Cinema en 2011 organizó un festival de cine en este mismo día y desde entonces multitudes de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en productos de Star Wars.

¿Cómo se celebra en el mundo el Star Wars Day?

De acuerdo con BBC, en todo el mundo, el 4 de mayo se celebra con:

Maratones de Star Wars

Exhibición de las películas de la saga

Fiestas de disfraces con las caracterizaciones más extrañas

Exposiciones

Eventos

Todo esto se realiza para rendir homenaje a una historia que ya forma parte del imaginario colectivo.

