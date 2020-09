Dhasia Wezka relata horrible momento que vivió cuando un sujeto intentó tomarla del brazo

MÉXICO.- Dhasia Wezka, una famosa youtuber mexicana, recurrió a sus redes sociales para relatar el tormento que vivió luego de que un hombre se le acercase y sujetase del brazo.

La famosa cuenta que se encontraba paseando a su perro por las calles de la Ciudad de México cuando notó que un hombre la estaba siguiendo para después comenzarla a acosar pidiéndole su numero de teléfono.

"Se veía completamente normal y, dije: 'Bueno a lo mejor va para el mismo lado' y, de repente, ya me crucé porque me di cuenta, en eso llega y se cruza conmigo y me dice: 'Dame tu teléfono, ¿no quieres ser hostess?, te voy a dar mucho dinero', le dije: 'No, gracias'. Seguí caminando y me estaba insistiendo y estiraba la mano como para agarrarme", afirmó entre lágrimas.

Dhasia Wezka agregó que ante la situación se quedó en shock, pues pensó que podía sucederle algo peor en cualquier momento.

"Me bloqueé a pesar de que había un put*ro de gente. Me bloqueé bien cul*ro porque me espanté, la neta (...) Y es que lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta, me van a subir y yo ya desaparecí", añadió.

La youtuber indicó que por fortuna una joven se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se acercó a ella para brindarle su apoyo.

"Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el chavo me estaba siguiendo y abordando (...) Me seguí, me seguí, me escondí detrás de una camioneta y la chava me alcanzó y me preguntó si estaba bien", comentó.

Al finalizar el video, la influencer señaló que era una situación muy desagradable e invitó a las mujeres a no quedarse calladas y gritar muy fuerte en esas circunstancias.