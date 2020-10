¡Devastado! Este conductor se despidió de “Sale el Sol”

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa “Sale el Sol” acaba de tener una de sus emisiones más emotivas, pues hoy fue el último día de uno de sus conductores más queridos.

Se trata de Roberto Carlo, quien este jueves confirmó los rumores que habían circulado en redes desde hace varios días.

Al parecer el conductor, quien solía laborar en Televisa hace varios años, ahora se despide del programa de Imagen TV luego de unirse a sus filas en mayo del 2017.

Gracias siempre por la oportunidad de conectar con la familia mexicana estos 4 años, un placer ser parte de la historia de @saleelsoltv y por supuesto @ImagenTVMex ✨ https://t.co/F6MaZOBnRj — Roberto Carlo (@robertocarlomx) October 15, 2020

“Toda la familia de 'Sale el Sol' estamos reunida para darle mucho cariño a un ser que se ha vuelto nuestra familia. El convivio de todos los días nos ha hecho hermanar. Es un ser honesto, un gran compañero, súper amigo y un ser humano extraordinario y gracias a 'Sale el Sol' pudimos conocerlo", dijo Luz María Zetina sobre Roberto Carlo.

El conductor, quien acaba de superar el coronavirus, dedicó un sentido discurso de despedida a sus compañeros.

Es un día claroscuro, una montaña rusa de emociones. Esta ha sido una familia maravillosa que me ha acompañado durante cuatro años, sobre todo ustedes que me dieron la oportunidad. Con el paso de los meses me cobijaron y hoy quiero decir gracias. Este dueño termina aquí en 'Sale el Sol' e Imagen TV por lo pronto", dijo Roberto Carlo.

Se proyectaron varios clips de entrevistas y momentos icónicos de Roberto, incluso cuando se comprometió con Rubén Kuri hace pocos meses.

Con el pesar de dejar el programa en el que ha trabajado desde hace cuatro años, Roberto desbordó lágrimas y agradeció que sus amigos lo recibieran con los brazos abiertos.

“Ustedes me acompañaron a ser libre y ese compromiso que hablaron en la semblanza, continúa no solo con mi comunidad LGBT sino con ustedes, las familias mexicanas que me entendieron, aceptaron y respetaron. Gracias".

.@robertocarlomx ha sido un pilar fundamental para que #SaleElSol�� brille cada mañana. Un ser extraodinario, honesto, sensible y siempre con una risa. Te hemos visto crecer, madurar y admiramos la persona en la que te has convertido. ¡Hasta pronto! ��https://t.co/VFtvy1khXe — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 15, 2020

Roberto fue despedido entre abrazos y lágrimas por Gaby Pérez, Talina Fernández, Luz María Zetina, Paulina Mercado y Andrés Tovar, así como miembros de la producción de “Sale el Sol”.