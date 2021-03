¡Devastada! Hija de Cepillín revela que su padre no resistió un segundo paro cardiorrespiratorio

CIUDAD DE MÉXICO.- Aydé González, hija de Ricardo González “Cepillín”, reveló que el ‘Payasito de la Tele’ perdió la vida al no resistir un segundo paro cardiorrespiratorio.

Desconsolada por la muerte de su padre durante la entrevista que concedió al programa Hoy, Aydé dijo: “Lamentablemente hoy en la mañana pues falleció, estamos la familia devast… estamos con un dolor enorme, hechos pedazos, pero yo sé el gran cariño que le tienen a mi papá, hubo mucha cadena de oración, hubo mucha gente que nos habló”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Con la voz entrecortada, la hija de Ricardo González relató los últimos momentos de vida de Cepillín. “Entró en paro, lo revivieron, pero sus órganos ya estaban muy dañados, después de eso nos pidieron que pudiéramos pasar uno por uno, y yo hablé con él […] le dije ‘descansa en paz papi, todos vamos a estar bien, vamos a estar bien, ya no te mortifiques’, y luego ya pasó mi mamá con mi hermano, y a los 10 minutos, entra en paro nuevamente y desgraciadamente ahí ya no pudo resistir su corazón que ya estaba funcionando al 50%, entonces lamentablemente Dios se lo llevó, yo se lo dejé en voluntad de Dios, porque la verdad yo como hija no quería que sufriera en vida”.

De la misma manera, Aydé destacó todas las cualidades de su padre y reveló que Cepillín pudo degustar su comida preferida antes de partir. “Él siempre fue un guerrero, no se daba por vencido, siempre estaba al pie del cañón, siempre estaba trabajando… muy al pendiente de su familia, con mucho amor, mucho cariño, estábamos siempre al pendiente de él, y hasta las últimas consecuencias le dimos hasta la comida que más quiso, le dieron hasta cabrito, era su comida favorita”.

Por último, la hija del ‘Payasito de la Tele’ confesó que hasta este momento no tienen definido lo que sucederá con los restos de su padre, pues este tipo de procesos es algo nuevo para ellos.

“Nunca había estado en esta situación tan difícil”, culminó al borde del llanto Aydé González, además de agradecer el apoyo por todo lo que hicieron por su padre.