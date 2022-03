Detienen a Antony Starr, protagonista de "The Boys"

ESPAÑA.- El actor Antony Starr, conocido por su papel protagónico en la película de "The Boys", fue detenido luego de agredir a un joven en un bar de España. De acuerdo con los medios que confirmaron la noticia, la policía de Alicante se encargó de llevar al famoso a la Comisaría local tras golpear al hombre identificado como Bathuel.

Según se mencionó, Starr destaca entre otras celebridades por tener un carácter agresivo, por lo que sus seguidores especulan que él pudo haber empezado la pelea. Inclsuo, el diario Información señaló que el actor neozelandés trató de intimidar al joven de 21 años al amenazarlo de muerte.

No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte", fue lo que presuntamente dijo Antony a Bathuel.