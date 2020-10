Destrozan en redes a Sebastián Yatra por su nueva mascota

COLOMBIA.- Sebastián Yatra se había mantenido ajeno al escándalo , pues fuera de los rumores de un supuesto romance con Danna Paola, el artista no ha hecho nada que pudiera repercutir su carrera artística.

Sin embargo, ahora se enfrentó a la furia de sus fans luego de que el intérprete de “Traicionera” dejara ver a su nueva mascota.

En Instagram, Sebastián publicó una serie de fotos en el que presenta a “Kabu”, su mono ardilla, que fue llevado a Miami para que pasara su cumpleaños con él.

En las imágenes, se ve a Sebastián y su madre junto con el peculiar mono, y en otra más donde le toca la guitarra a su fiel mascota.

Lo más random que vas a ver hoy…Kabu viene para mi cumple”, presumió Yatra.

Pero lejos de despertar ternura, provocó la ira de sus seguidores, pues muchos de ellos dijeron que este tipo de actos apoyaba la caza y venta ilegal de especies exóticas. Además destacaron que llevarse a un animal lejos de su hábitat natural podría poner en peligro su vida.

“A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos, pero no me puedo callar. A estas alturas es imperdonable apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolos en redes”, escribió la actriz Carolina Guerra en Twitter.

Yatra eliminó la imagen a los pocos minutos, pero los fans que lograron sacar captura de pantalla continuaron con las críticas en su contra.