Destrozan a "Poncho" de Nigris por trato a su esposa en Navidad; disculpa sale mal

MONTERREY, Nuevo León.- Además de la conviviencia familiar, la época navideña resulta característica por los regalos. Sin embargo, para "Poncho" de Nigris la reciente Navidad le valió para ser visto como una especie de "Grinch".

Si bien su estilo de vida y forma de llevarla no es del agrado de muchos, lo que hizo este 25 de diciembre desencadenó el odio de varios.

El ex Big Brother mostró una actitud nefasta al responderle a su esposa Marcela, que junto a su hijo, se mostraba emocionada por los obsequios de la temporada. De Nigris cortó de golpe toda emoción al responder a su pareja "ese no es regalo, me lo debes, tu lo quebraste". Además de ello le dijo que antes de que Marcela estuviera con él, ella "no tenía ni calzones".

Días después, "Poncho" se disculpó por medio de sus redes sociales por aquellos que lo llamaron "patán, payaso", asegurando que es su forma de ser y que son un matrimonio normal que la pasa bien pero también que a veces pelea, finalmente pidió que no se tomen todo a "tan a pecho".

No obstante, algo que llamó mucho la atención es el peculiar video que aparece en su televisión de fondo mientras daba dicho mensaje la sala de su casa. Ya que aparecen varios perros con dificultades por un enredo. Por lo que muchos no tomaron con seriedad sus disculpas

ES BUENO SABER...

El conductor de "Poncho en domingo" le pidió matrimonio a Marcela en plena transmisión en vivo de Multimedios, ya que interrumpió la sección del noticiero en la que su hoy esposa aparece dando el reporte del clima.