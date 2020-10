Destapa Cynthia Klitbo  sobre su romance con el youtuber 'Rey Grupero'

Ciudad de México.-Cynthia Klitbo de 53 años, confirmó que tiene un romance con Alberto Ordaz, reconocido como “Rey Grupero” de 33, pese a que el youtuber es 20 años menor que ella.

La feliz pareja gritó a los cuatro vientos su romance con una ardiente fotografía publicada en sus cuentas de Instagram junto a un mensaje que sorprendió a más de uno.

En la imagen donde ambos aparecen desnudos únicamente cubiertos por unas almohadas y frente a un espejo, cada uno escribió unas líneas aclarando su relación, que va más allá de una amistad.

“Lo que se ve, no se pregunta”, escribió Klitbo; mientras que Rey Grupero destacó: “Déjate llevar que la vida es una sola; no importa quién critica, importa quién te ama; date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emociónate cómo niño que está vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones, no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo yo lo haría mejor. querían saber si salgo con @laklitbocynthia siiii y la neta está delicioso ❤️ bonita noche a todos aunque dudo que superen la mía ajua!”.

Tanto la imagen como las declaraciones de amor entre la pareja han conmocionado a los internautas debido a que ambos habían mantenido su relación oculta, a pesar de que hace algunas semanas la actriz no tuvo reparo en externar sus celos hacia Lucía Méndez debido a que “Rey Grupero” le robó un beso en la cantante frente a las cámaras.