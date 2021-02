Destaca Emilio Osorio valores inculcados por sus padres a la hora de actuar

Tijuana, BC.- Lleva el apellido Osorio Marcos, y lo que más destaca de estos dice, son los valores. Así lo considera Emilio, el hijo del productor Juan Osorio y la actriz y vedette cubana, Niurka Marcos.

“Los valores son lo que más se refleja de ellos en mí a la hora de actuar, creo me he dado la oportunidad de aprender mucho de las personas, no solo de mis papás, sino del equipo alrededor.

“Pero los principales son llegar al foro y saludar a todo el mundo y despedirse”, puntualizó Emilio Osorio en entrevista vía telefónica.

El actor y cantante de 18 años de edad, forma parte de la telenovela “Qué le pasa a mi familia” que esta noche se estrena por Las Estrellas, en la que dará vida a Eduardo Rueda.

“Este proyecto es una explosión de retos, por el hecho de hacer un cambio físico, de meterme a un deporte extremo que ni siquiera lo había intentado en mi vida que es el skatebording, el cambiar la personalidad, el personaje es muy diferente a mí y sin duda ha sido un reto”, consideró.

En esta su séptima telenovela, Osorio recalcó que ha sido un trabajo muy laborioso, pero que está dando grandes frutos y que mejor que de la mano de su padre, quien produce este melodrama.

“En lo personal, es tener una gran disciplina trabajar con mi papá, creo que aprendes a exigirte a ti mismo, él te exige, pero te aplaude, y al final sabes que lo estás haciendo bien”, indicó.

Dijo admirar de este, la pasión con la que hace su trabajo, y trata de que su equipo vibre con esa misma pasión que él, para que el resultado sea como lo ha pensado.

En la historia compartirá de manera directa con la primera actriz Diana Bracho, quien dará vida a Luz, una mujer dueña de una pollería en Guanajuato, donde él se encuentra en una edad que no sabe el rumbo a tomar.

Y en ese trajín, entra a su vida, el papel que interpretará la tijuanense Nicole Chávez, hija del boxeador Julio Cesar Chávez.

“Nicol en su papel es uno de los pilares en mi historia, en mi historia amorosa, pero tiene que ver en un triángulo amoroso.

“Nicole es un chava muy talentosa, muy trabajadora, y digo su papa es una leyenda y un icono y el hecho de que la muchacha comparta con nosotros es increíble, habrá pelea con Nicole”, aseguró.