Despotrica Coyote contra usuario

Al cantante grupero José Ángel Ledezma “El Coyote” se le fue a la yugular a un usuario en sus redes, toda vez que éste le faltara el respeto a su hijo Emilio.

El intérprete compartió una foto con su retoño como parte de su festejo número 10 donde todos sus seguidores lo felicitaron, excepto quien se hace llamar Ángel J124 en Instagram.

“No pues los dos si están bien gordos, ya ponte a dieta a la v... a”, les escribió el usuario.

Y con toda la furia le respondió “El coyote” que se fuera de su cuenta, que nadie lo tenía ahí.

Después en un video que compartió tanto en Facebook como Instagram aclaró que a él no importaba que le dijeran lo que fuera, pues está consciente de que es figura pública, pero no así con su hijo, ni nadie de su familia.

“A mi me podrán decir panzón, pinchi barrigón, pinchi marrano, no hay problema, yo no le contesto a la gente con palabras altisonantes, pero como yo le voy a contestar bonito a un hijo de su puta madre que le está faltando a mi Niño”, recalcó el Cantante.

Dijo que no se podía detener en cuestión de ser grosero, porque no iba a tolerar algo así, por lo que en el resto de su video, prácticamente hasta de lo que se iba a morir despotricó contra el usuario.