Despidieron a otro integrante del programa "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la noticia de que Pedro Prieto sería despedido del matutino “Hoy”, una segunda integrante del programa habría sido despedida ayer por la productora Andrea Rodríguez Doria, reveló Alex Kaffie.

El periodista de espectáculos comentó que la saliente fue Liz Torres, quien estaba encargada de la sección “A que no sabías…”.

En 'Hoy' sigue el recorte de empleados. Sí, al despido de Pedro Prieto (que debido a que está contagiado de COVID-19 ni despedida en el foro pudo tener el miércoles) se suma la expulsión de otra persona que llevaba cinco años y meses laborando ahí. ¿A quién me refiero? A Liz Torres, encargada de la sección 'A que no sabías'. Ayer en la tarde Andrea Doria (productora de 'Hoy') la citó en su oficina para decirle ‘a que no sabías que ya no vas a seguir en el programa’”, escribió Kaffie.