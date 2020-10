Despiden a conductor del matutino “Sale el Sol” por supuesta mala conducta

Por haber mostrado mala conducta y sublevaciones, el conductor Roberto Carlo fue despedido del programa matutino de Imagen Televisión, “Sale el Sol”, aseguró Alex Kaffie.

En su columna de “Sin Lisonja”, el periodista de espectáculos reveló que el próximo jueves será la última aparición de Roberto Carlo en el programa de revista, quien será remplazado por Carlos Quirarte.

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, reza la frase, y pues la fecha de la partida de Roberto Carlo de Sale el Sol llegó. Sí, al conductor le tocarán ahí Las Golondrinas este jueves. Tal vez la historia sería otra si él no hubiera tenido mala conducta y sublevaciones, pero como el hubiera no existe, su ciclo en dicha emisión se acabó”, escribió.

Hace dos semanas, Roberto Carlo en su cuenta de Instagram ya había revelado que se iría del programa y se mostró feliz y agradecido, ya que considera que su paso por los foros de “Sale el Sol” fue una de las mejore experiencias de su vida.

“Sí, los rumores son ciertos. Me quería esperar unos días más para contárselos yo en el programa, pero se me adelantaron los medios. ¡ Me voy en los próximos días de @saleelsoltv e @imagentvmex ! Me voy agradecido, feliz y emocionado por todo lo que viene. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. En mis Stories les conté todo”, apuntó.

Kaffie comentó que solo espera que ahora que no tendrá una entrada de ingresos, no tenga problemas con su pareja sentimental, Rubén Kuri, ya que en todos los matrimonios hay problemas cuando falta el dinero.

“Y con su salida de Sale el Sol viene también una prueba que el conductor y su pareja Rubén Kuri deberán pasar: que el amor no salga por la ventana ahora que el dinero dejará de entrar por la puerta. Y es que en todos los matrimonios, heterosexuales y homosexuales, la falta de un salario –en este caso el de Roberto Carlo– pone a prueba la resistencia del amor”, finalizó.