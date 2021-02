Despiden a Daniel Bisogno de su programa por falta de audiencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Daniel Bisogno se ha mantenido fuera de problemas en las últimas semanas, ahora se encuentra en el ojo del huracán.

El apodado “El Muñeco” acaba de quedarse sin su programa, pues se dio a conocer que fue despedido debido a la falta de rating y patrocinadores.

Se trata del programa radiofónico “La Tetera”, donde el conductor de “Ventaneando” es el titular y tiene alcance en casi toda la República Mexicana.

Sin embargo, el periodista Gabriel Cuevas, de Fórmula Espectacular, asegura que este proyecto de Bisogno se terminó e incluso que el último programa se llevará a cabo el 26 de febrero.

Ustedes saben que en la industria de la radio está muy difícil la situación y me enteré de que en el Heraldo Radio hay ahorita un recorte brutal. A quien ya le dieron las gracias por participar es a ‘La Tetera’; el programa de Daniel Bisogno”, aseguró Gabriel.

“Les dijeron que muchas gracias pero el horario, que es en la noche, pues no generaba tantas ventas, tanto interés y audiencia y le dijeron que en estos tiempos de pandemia no hay tantos anunciantes y no ha sido un programa tan redituable. Llevará como un año al aire”, continuó.

El periodista reconoció que Bisogno tiene carisma con el público, pero la situación en la industria radiofónica cada vez es más difícil.

“Daniel es alguien que tiene mucho carisma y la gente lo sigue, así que qué triste por ellos, porque son ingresos que uno lleva a su casa y cada vez que despiden a alguien es una noticia triste y más en esta industria en donde los sueldos no son elevados. Le dieron las gracias y tengo entendido que el viernes termina su programa de radio”, reveló.

Alejandro Zúñiga también opinó sobre el tema, y a diferencia de Gabriel, él piensa que Bisogno no ha brillado en solitario en ninguno de sus proyectos sin la ayuda de Azteca o Pati Chapoy.

“Daniel en realidad, lo que ha ocurrido muchas veces es que lo sacas de su zona de confort, de ‘Ventaneando’ y algo sucede con él que ni en radio triunfa ni en programas en solitario en televisión. Es un gran patiño pero cuando lo pones de titular siento que pierde el sentido del humor. Cuando lo ponen como titular en Ventaneando no es tan chistoso como cuando es el patiño”, opinó Zúñiga.

Hasta el momento, Daniel no ha confirmado o negado esta información.

MINUTO 1:10:01