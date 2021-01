"Despacito", la cereza del pastel de la música latina: Erika Ender

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace cuatro años la compositora, Luis Fonsi y Daddy Yankee dieron a conocer al mundo su creación musical, sin imaginar el alcance global que tendría

Luis Fonsi y Daddy Jankee en "Despacito".

“Despacito” fue la cereza del pastel de todo el trabajo de los latinos que durante décadas, pasito a pasito, lucharon por posicionar su música en los primeros lugares, comenta Erika Ender; gracias a esta canción la música latina derribó todos los muros fronterizos a nivel mundial.

Hace cuatro años la compositora, Luis Fonsi y Daddy Yankee, dieron a conocer al mundo su creación musical, sin imaginar, ni en sus mejores sueños, el alcance global que tendría.

Durante las primeras semanas de su lanzamiento, la canción se posicionó en el número uno de todas las listas de popularidad en más de 80 países.

En la plataforma de YouTube, por primera vez en su historia, rompió tres récords Guinness en 2018: Mayor número de reproducciones para un video de música en línea, Mayor número de reproducciones para un video en línea y Mayor número de reproducciones para un video de música por un dúo.

También rompió récord al alcanzar 5 mil millones de reproducciones en YouTube; en la actualidad supera 7 mil millones y cada día la cifra crece.

Al éxito se sumó Justin Bieber

Después de que la canción subía como la espuma y acaparaba todo a nivel mundial, la participación del canadiense hizo que la locura se desencadenara y el mundo volteara a ver lo que sucedía en Latinoamérica; incrementó con creces el interés por hablar español, saber qué era el reggaetón, cómo se bailaba y qué otros exponentes urbanos existían.

También logró el récord de estar en el primer lugar por 16 semanas en las listas de EU durante 2017, además fue la canción más popular en streaming, con 4.6 mil millones de reproducciones. En febrero de 2018 rompió el récord en las listas de Hot Latin Songs por permanecer 42 semanas en primer lugar.

Durante 2020 “Despacito” fue reconocida como la canción más certificada de la historia en Estados Unidos.

Un reggaetón que cuida a la mujer

De acuerdo con la compositora, desde un inicio la canción, que ganó cuatro Latin Grammy, fue concebida cuidando la letra y sobre todo buscó darle un lugar a la mujer lleno de respeto y con ello romper el estereotipo que se tiene del reggaetón sobre los ataques de género.

“Cuidamos cada detalle, yo me tomo muy personal el cuidado de la mujer en todo lo que hacemos musicalmente, porque hoy por hoy hay ciertas canciones que de pronto las bailas pero, si un hombre te las recita y no te la está cantando, así como el artista, como la estás escuchando, ¿cómo te lo tomarías? Hay que cuidar que nosotras mismas no estemos aplaudiendo un acoso o que no estemos alabando algo que nos denigra”, explica.