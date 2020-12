Desmienten separación entre Michelle Renaud y Danilo Carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras iniciarse los rumores de una posible separación entre los actores Michelle Renaud y Danilo Carrera, la pareja se manifestó en sus redes sociales y dejaron en claro que se aman más que nunca y sigue en pie la bonita familia que han formado al lado de su pequeño hijo.

De acuerdo a lo publicado por El Heraldo, los rumores iniciaron entre ambos porque “no los veían tan juntos” en los últimos días y se habló hasta de una ruptura entre los protagonistas de “Quererlo Todo”.

Pero en sus últimas publicaciones, tanto Michelle como Danilo aclararon toda duda sobre su fracaso como pareja y se demostraron el amor que dijeron aún tener y que los hace ser “el mejor equipo”.

Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. TE AMO @danilocarrerah gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi!! Me siento muy afortunada de ser tu equipo #andoCursi”, publicó la actriz.