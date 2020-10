Desmienten que Kourtney Kardashian esté nuevamente embarazada

ESTADOS UNIDOS.- Hace un mes se lanzó el trailer de la próxima y última temporada de "Keeping Up With the Kardashians” insinuando que kourtney Kardashian y Scott estaban juntos de nuevo y en la espera de su cuarto hijo.

A dicha especulación se le sumó una reciente publicación de Kourtney en Instagram donde se le ve una sombra a la que algunos de sus fanáticos confundieron con lo que parecía ser un bulto en el vientre.

Sin embargo, a pesar de algunas fuertes especulaciones de que está embarazada, ahora se puede confirmar que no.

Según información de TMZ, Fuentes cercanas a Kourtney aseguran que no está embarazada de nuevo y que está feliz de ser madre de 3. En cuanto a la escena de 'KUWTK', nos dijeron que fue sacada de contexto como un adelanto.

Así que, por lo tanto, Kourtney y Scott no están juntos como pareja, solo son muy buenos amigos y co-padres.