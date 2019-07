Desmienten beso entre Chris Martin y Dua Lipa

El representante de Chris Martin ha puesto fin a los rumores que apuntan que, el líder de Coldplay, fue visto con Dua Lipa en el festival musical de Glastonbury 2019, semanas después de que se separara de Dakota Johnson.

"Contrariamente a los informes de la prensa de hoy, nos gustaría confirmar que Chris Martin y Dua Lipa no se besaron en Glastonbury y solo son amigos", dijo el representante al Daily Mail.

"Ambos estaban en la misma área del festival con un grupo más grande de amigos".

El polémico encuentro entre Martin y Dua Lipa llega después de que varios medios informaron que la cantante de "Something Just Like This" y la actriz de Fifty Shades of Grey, de 29 años, terminaran su relación de casi dos años.

Mientras tanto, Lipa, de 23 años, recientemente se separó de su novio Isaac Carew después de 18 meses de noviazgo.

Antes de su relación con Johnson, Martin estuvo casado con Gwyneth Paltrow durante 10 años antes de dejar de fumar en marzo de 2014. Las ex esposas comparten a su hija Apple, de 15 años, y a su hijo Moses, de 13, y siguen en buenos términos.

Mientras tanto, Paltrow ha seguido adelante con el productor de televisión esposo Brad Falchuk. La pareja se casó en septiembre de 2018.