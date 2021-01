Desmiente Silvia Pinal a Jorge Ortiz de Pinedo sobre crisis en La Casa del Actor

Ciudad de México.- Silvia Pinal se pronunció al respecto de las recientes declaraciones de Jorge Ortiz de Pinedo, quien hace algunos días manifestó que La Casa del Actor se encontraba en números rojos, por lo que en breve los famosos que viven en ese asilo dejarían de recibir los cuidados que tienen en ese lugar.

Pese a la complicada situación que narró el comediante, Doña Silvia desestimó esta situación y durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol negó que la casa de retiro de los artistas se encuentre en peligro económico.

“Quien le ha dicho eso, no le está diciendo la verdad… se lo voy a preguntar de dónde sacó eso porque no, no. La obra que hemos hecho nosotros ahí está y la gente ahí está y están agradecidos, a veces no podemos darles muchas cosas, pero en general, siempre se les ha dado”, contestó la primera actriz.

Al explicarle que Jorge Ortiz de Pinedo confirmaba que la situación se complicó debido a que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no estaba dando su pago de 15 millones de pesos correspondientes para sostener al asilo debido a un juicio que están enfrentando contra Jesús Ochoa, representante de dicha asociación, la también conductora dijo:

“La ANDA siempre ha tenido sus porqués… porque a veces les falla una cosa, a veces les falla otra cosa, pero ahí está, es una gran institución que nos ayuda en lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Quién sabe quién le ha de haber dicho eso, pero si usted va allá vea usted que comen muy bien y que están bien tratados”.

Por último, Doña Silvia confirmó que ella ha brindado algunos donativos a La Casa del Actor a través de su fundación, por lo que esta situación la hace estar más segura de que las declaraciones de Pinedo no son ciertas.

Video: