Desmiente Kuno Becker que vaya a ser papá

Ciudad de México.- Después de que hace unos días Kuno Becker sorprendiera a todos anunciando que sería padre, ahora el actor aclaró a los medios que los esperaban afuera de Televisa San Ángel, que se refería cuando hablaba de su paternidad en general y visiblemente divertido explicó su comentario.

“En la novela...es que no manches...¿que no ves los promos?, sí, sí, es en el personaje. No, pero yo obviamente siempre hablo como personaje en las redes sociales y ahí me divierto mucho con los fans y con la gente que está viendo ‘Fuego Ardiente’, porque ahí interactuamos mucho y platicamos de diferentes cosas, de hecho también Claudia Ramírez se pone hablar como personaje en las redes sociales y yo le contesto, igual Mariana Torres, entonces era eso, no sé”, aclaró.

Y a la pregunta de si desea tener un hijo pronto, el actor respondió.

“No sé, tal vez algún día… no sé, no tengo ni idea, no sé, no sé, por lo pronto ya voy a ser padre en la novela”.

Por otro lado, Kuno se dijo sorprendido por cómo la noticia de que se convertiría en papá tomó tanta fuerza.

“Me di cuenta de lo terrible y de verdad, lo fuerte que está la desinformación, o sea yo me la vivo hablando como personaje en el twitter, pero la desinformación corre y alguien piensa y el otro dice y ella contesta y es un relajo", concluyó.