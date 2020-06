Desmiente Jessica Díaz truene con José Ron

Ciudad de México.-Tras darse a conocer que Jessica Díaz había desaparecido a José Ron de su cuenta de Instagram mientras compartía un mensaje sobre “soltar”, situación de desató los rumores de truene entre ambos, es ahora la actriz quien desmiente esta situación.

“Constátamelo, a ver constátamelo, ¿cómo que lo dejé de seguir?, ¿cómo crees?, claro que no, de hecho, estaba hablando con él, con mi conejito, no lo dejé de seguir, no borré fotos, no borré nada, cómo crees, jamás hubiera borrado algo, lo adoro”, aclaró.

La también cantante aseguró en entrevista para el programa Hoy que su romance con el protagonista de la telenovela “Te doy la vida” se encuentra más estable que nunca, pues acaban de cumplir 5 meses de noviazgo. “Estamos juntos desde enero, muy contenta la verdad, muy contenta”, expresó.

Para finalizar, Díaz desmintió que luego de ver las escenas que el histrión grabó con Camila Sodi en la teleserie Rubí haya sentido celos de la ex de Diego Luna.

“No, la verdad es que imagínate, los dos salimos del CEA, los dos somos actores, pues no, cuáles celos, a parte yo también me doy los míos”, explicó con una gran sonrisa.Jessica Díaz desmiente truene con José Ron