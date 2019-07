Desmiente Gabriel Soto prohibición de Geraldine Bazán a Irina Baeva

Luego de darse a conocer que Geraldine Bazán le impidió a Gabriel Soto llevar a Irina Baeva a la Primera Comunión de su hija Elissa Marie y que a su vez él le impidió a su ex esposa llevar a su mamá, es el actor quien da su versión al respecto.

En entrevista para el programa Hoy, Soto explicó: “Para nada, todo eso es mentira, no hubo ningún impedimento de ninguna de las partes en ningún momento dado, eso es total mentira”.

Al respecto de la ausencia de la madre de Bazán, el actor comentó: “en ningún momento me voy a oponer ni me opondré jamás a que la abuela de mis hijas conviva con ellas, ella tiene todo el derecho de estar con mis hijas, de verlas cuando ella quiera, y si no fue a la Primera Comunión ahora sí que desconozco la razón, pero ella estaba bienvenida, no hubo ningún impedimento de ninguna de las partes y jamás lo haría porque ella tiene todo el derecho como la abuela de mis hijas”.

Es de esta forma como Gabriel Soto intenta poner fin a los rumores con respecto a que entre la madre de sus hijas y él existen diferencias a pesar de estar divorciados desde hace varios meses.