Desmiente Erika Buenfil rumores de nuevo galán

Recientemente Erika Buenfil despertó los rumores con respecto a que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor tras aparecer junto a hombre misterioso en una fotografía publicada en Instagram.

Fueron tantas las especulaciones sobre esta noticia, que la actriz de la telenovela “Te doy la vida” decidió gritar a los cuatro vientos su actual situación sentimental.

“¡Ay no!, de repente, pero no, para nada… no tengo ningún pretendiente, ningún novio formal, ni nada… estoy bien, muy contenta, muy tranquila (así)… a ver si saliendo de la cuarentena llega alguien”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Al ser cuestionada sobre si es exigente a la hora de elegir una pareja, Buenfil comentó: “no es que sea exigente, es que yo no he querido, soy muy cerrada, tengo miedo, no doy ni un paso, estoy encerrada en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, no le doy tiempo al amor… no es que sea exigente, más bien ni siquiera volteo a ver, no por sangrona, sino porque no quiero”.

Para finalizar, y aunque no descarta volver a enamorarse, la estrella de TikTok dejó en claro que por ahora solo hay un hombre en su vida por el que estaría dispuesta a todo y ese es su hijo Nicolás.