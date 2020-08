Desmiente Enrique Guzmán reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

Ciudad de México.- Enrique Guzmán reveló que hasta este momento no ha llegado una reconciliación entre su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía.

Al ser cuestionado sobre un posible reencuentro entre la cantante y su hija, el rockero explicó: “No, no, no, Alejandra había estado en Miami, y lógicamente coincidió con que Frida pues vive en Miami, me habló de Miami y estuvimos hablando con ella, pero Alejandra ya está en su casa desde hace tres o cuatro días”.

De la misma forma, durante la entrevista que ofreció para el programa Sale el Sol, Don Enrique desestimó que sus consanguíneas ya se hayan reconciliado. “Creo que no ha habido, que yo sepa, tampoco estoy ahí pendiente todo el día”.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la comunicación que tiene con su nieta, el intérprete de “Payasito” explicó: “No, yo tengo rato de que… mientras ella publique cosas en mi contra yo no le voy dar segunda… yo no a ser… yo no voy a contestar nada… no voy a saber nada, no le voy a dar carne a nadie para que… hacer de mis comentarios un asunto público… soy el abuelo, pero no su pend***, nada más el abuelo”.

Por último, Enrique Guzmán no dudó en externar su deseo de volver a tener comunicación con su controversial nieta y declaró: “la quiero mucho, la quiero mucho... esperamos que así sea… pronto… al tiempo… hay que darle el tiempo”.