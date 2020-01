Designa Festival de Cannes a Spike Lee como presidente del jurado

PARÍS, Francia

El director estadounidense Spike Lee presidirá este año el jurado del Festival de Cine de Cannes, que por primera vez en sus 73 años de historia designa a una persona de raza negra al cargo.

Los organizadores confían en que Lee “agite las cosas” entre la élite del cine mundial durante el festival, previsto del 12 al 23 de mayo. Y los activistas contra el racismo esperan que su designación despierte al mundo cultural francés ante la persistente discriminación y los estereotipos dañinos que perpetúa.

Lee dijo que se sentía “privilegiado de ser la primera persona de la diáspora africana” elegida para el prestigioso puesto.

El organizador del festival Thierry Fremaux dijo que Lee es el primer presidente negro de cualquiera de los grandes festivales, y calificó la decisión como un “mensaje de universalidad”. En declaraciones en la emisora francesa de radio RTL, Fremaux señaló que no se trataba de una decisión política, pero apuntó que los artistas negros son infrarrepresentados en el mundo del cine.

Muchas de las películas de Lee se han proyectado en Cannes, y su filme “BlacKkKlansman” ganó un premio importante el año pasado en el festival galo. El resto de los miembros del jurado se anunciarán en abril.

“Cuando recibí la llamada... quedé conmocionado, feliz, sorprendido y orgulloso al mismo tiempo”, dijo Lee en una carta. Cannes, señaló, “cambió la trayectoria de en quién me convertí en el cine mundial”.

Varias películas de Lee tuvieron su estreno mundial en Cannes, incluyendo "Do the Right Thing" (“Haz lo correcto”) en 1989.

Sin mencionar de forma explícita la lucha de Lee contra el racismo u otras posturas políticas a lo largo de su carrera, el festival dijo en su comunicado que “la perspectiva de Lee es más valiosa que nunca” y que “Cannes es una patria natural y un altavoz para aquellos que (re)despiertan mentes y cuestionan nuestras posiciones e ideas fijas”.

Ladj Ly, cuya película “Les Miserables” hace eco de algunas obras de Lee y aborda las tensiones entre la policía y las minorías en un suburbio pobre de París, elogió la decisión de los organizadores. “Les Miserables” se exhibió en Cannes el año pasado y el lunes recibió una nominación al Óscar al mejor largometraje internacional.

El presidente honorario del grupo francés por los derechos de los negros CRAN también recibió con beneplácito la designación de un cineasta que confronta al espectador y a las autoridades con opiniones fuertes sobre la discriminación y la violencia policial.

“El mundo de las artes se considera a sí mismo sobre los asuntos de discriminación”, dijo Louis-Georges Tin. “Pero la campana #MeToo mostró que el sexismo también está presente en el mundo de las artes. Y el racismo también".

Tin expresó su esperanza de que el papel de Lee en Cannes pueda llevar al mundo del cine francés a revisar de manera seria cómo trata a las minorías y la propia historia colonial de Francia. En el cine francés, dijo, “siempre son los negros los que te hacen reír y los árabes lo que te asustan".

El presidente del jurado del año pasado fue el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, y el máximo premio del evento, la Palma de Oro, para “Parasite” (“Parásitos”) del director surcoreano Bong Joon-ho, nominada esta semana al Óscar a la mejor película y mejor largometraje internacional.