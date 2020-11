Desestiman video sin heridas de Stephanie Valenzuela; es antiguo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se difundiera un video en el que Stephanie Valenzuela aparece sin las heridas provocadas por Eleazar “N”, ahora el abogado defensor de la joven desestimó el material, argumentando que es un video viejo.

Danira Díaz, prima del actor, fue quien filtró el video para hacer creer que la cantante peruana habría fabricado evidencia para que detuvieran a su novio por agresión.

Sin embargo, Jaime Carbajal Torre, abogado de Stephanie, aclaró que dicho material es antiguo y no de la noche del arresto como Danira aseguraba. Como prueba de ello, el licenciado destacó la ausencia de un tatuaje que su clienta se hizo hace un mes y que no aparece en el material.

Ese video es viejo. Stephanie hace un mes se tatuó una parte de su cuerpo y no aparece el tatuaje en el video que enseña la prima”, dijo para “Ventaneando”.

Además, destacó que las heridas fueron revisadas por médicos legistas del Ministerio Público así como los múltiples testigos que auxiliaron a Stephanie la madrugada del 5 de noviembre, cuando Eleazar “N” la golpeó y casi estranguló en el departamento en que vivían.

“Hay una certificación del médico y si no entonces dígame quién se las hizo; estuvieron los vecinos, los policías se llevaron a Eleazar y ella fue inmediatamente a la agencia del Ministerio Público, en qué momento le mandó el video (…) El video es totalmente falso”, sentenció.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Carbajal también destacó que en ningún momento Eleazar ha negado la agresión a Stephanie. Asimismo, dijo que al actor se le negó la libertad condicional porque aquello habría desestimado su caso.

“Si él hubiera obtenido la libertad, al término del tiempo que hubiera dicho la juzgadora y él hubiera cumplido con todos los términos, la acción penal se extingue, es decir no hay delito, no hubiese habido proceso, no hubiese habido juicio”, explicó.

Y de nueva cuenta, reafirmó que la cantante peruana no tiene pensado otorgar el perdón.

“Ofrecían que Eleazar iba a dar una disculpa pública para Stephanie y para todas las mujeres que se sintieran agredidas; la reparación del daño y que se sometería a un tratamiento por seis meses en materia de psicología para tratar el problema que tiene. En la audiencia pasada, Eleazar ofreció ‘te doy lo que quieras’, pero Stefi dijo que nada”, puntualizó.