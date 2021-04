Desestiman demanda de presunta víctima de abuso sexual de Michael Jackson, contra empresas del cantante

LOS ÁNGELES, California.- Un juez de una corte de Los Ángeles dictaminó que la herencia de Michael Jackson no puede ser demandada por Wade Robson, por acusaciones de abuso sexual infantil histórico y que no le debían nada al demandante, publicó el Hollywood Reporter.

El pasado lunes, Mark A. Young, juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, dijo que las empresas “MJJ Productions” y “MJJ Ventures”, no pueden ser demandas por "facilitar" el presunto abuso por no haber evidencia que respalde la acusación.

No hay evidencia que respalde la afirmación del demandante de que los acusados ejercían control sobre Jackson. La evidencia demuestra, además, que los acusados no tenían capacidad legal para controlar a Jackson, porque Jackson tenía la propiedad completa y total de los acusados corporativos. Sin control, no existe una relación o deber especial entre los Demandados y el Demandante. Además, no hay evidencia de malversación por parte de los Demandados “, apuntó el juez.