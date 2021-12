¿Desenmascaran a Mizada Mohamed? Revelan quién le hacía los horóscopos

CIUDAD DE MÉXICO.-Mizada Mohamed es una de las mujeres más conocidas en México por dar los horóscopos en el programa Hoy, con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Sin embargo, Ludivina Lugo, que sale en el programa 'Es Show', dijo que era ella quien hacía todo el trabajo para Mizada.

¿Cómo empezó a trabajar Ludivina con Mizada?

Para el programa SNSerio, la mujer comentó que tenían una amiga en común, y que sabía que a ella le gustaba mucho el tema de la astrología y el tema de los ángeles, y las presentó.

"Ella me dice (Mizada) tú te deberías venir a trabajr conmigo, apóyame", señaló Ludivina. A lo que contestó: "A bueno".

"Entré a trabajar con ella, fueron 7 años lo que estuve con Mizada", afirmó.

Ludivina detalló que luego con el tiempo empezó a decaer la amistad porque había una competencia "por parte de Mizada de manera profesional".

"Yo siempre me dediqué a esto y pues ella era la imagen, yo le escribía los horóscopos, cuando contestaba las preguntas también yo estaba en la línea de los teléfonos. Ella cobraba y yo trabaja", aseguró.

¿Cómo se acabó la relación entre las dos?

Ludivina reveló que Mizada le habló por teléfono y le dijo "se cierra el ciclo", y fue de esa manera que terminó la relación laboral entre ambas.

"A parte ella (Mizada) se relacionó con malos amigos que le dieron malos consejos y se quedó con esos malos amigos y se cerraron todas sus tiendas y se acabó todo", dijo.

Ludivina señaló que como finiquito de relación laboral le dejó un local en La Pulga Mitras.

"Me dijo que me dejaba ese puesto, y que yo nada más me pusiera de acuerdo con la dueña. Ya voy con la dueña y le digo que me dejaron el puesto, y ella me dice que no te dejaron nada, sino que se lo habían quitado porque nunca lo había pagado", aseguró.