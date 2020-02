Desde los 12 años Bárbara de Regil ha sufrido de acoso 

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en una entrevista a varios medios de comunicación reveló que desde muy joven fue víctima de acoso. “Siempre he sido muy directa de lo que no me gusta”.

"Claro que he sufrido de acosos, por supuesto, desde los doce años".

Contó para “Suelta la Sopa” que una vez un productor le tocó la pierna, ella le agarró la mano y le preguntó ¿todo bien? y el se sintió “ofendidisimo”. La actriz prefirió no revelar los nombres pero sí comentó que en otra oportunidad la intentaron besar en un proyecto sin su consentimiento.

Dice que hay alguien que se trató de sobrepasar con ella y aunque no siente que sea por eso, actualmente esa persona “tiene cáncer”. “Yo no me encargo de ir a denunciar. La vida es un bumeran tu avientas y se regresa”.

El consejo que da a las mujeres es que se den su lugar y si no quieren ser tocadas di no. “Siempre lo digo en mis clases sino te gusta como te tocan di que no te gusta y que te sientes incómoda. Yo lo he hecho”.

Expresó que lo más importante es la educación en casa y por ejemplo a su hija le dice que no critique, no juzgue, ni haga bullying.

En el caso de los padres que tengan hijos varones manifestó que se deben educar desde la casa a que no se insulta a una mujer, a cuidarla, ni es un triunfo que te “la eches”. “Cuidala como si fuese yo tu mamá la que está allí”.

Asistió a la premier de la rebelión de los godinez y aseguró que no se identifica con su personaje que es “grosera, hipócrita. Yo no soy así”.