¡Desde el reclusorio! Así fue el San Valentín de Juan Collado y Yadhira Carrillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo celebró este Día del Amor y la Amistad en compañía de su esposo Juan Collado, en el Reclusorio Norte, donde el abogado se encuentra detenido desde julio de 2019 acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La actriz fue entrevistada por varios medios a su llegada al lugar, al que acudió cargando un enorme ramo de rosas rojas que entregaría a su marido.

Sobre la celebración, la empresaria dijo: “Le traje su comida favorita de su tierra: fabada española; le traigo sus croquetas de jamón serrano. Anoche estuvimos cocinando unas albóndigas de róbalo en una salsita que le gusta mucho. Le gusta la comida casera, Juan es muy sencillo. Siempre que vengo le cocino”, contó la actriz.

En cuanto a las flores, Yadhira Carrillo mencionó: "Creo que es bien importante donde estés tener una florecita y que haya luz en donde estás, que te sientas muy bien aunque vivas en un cuartito chiquito", comentó.

La ex estrella de telenovelas recordó la forma en la que la conquistó Juan Collado, quien la estuvo “persiguiendo” mucho tiempo antes de que ella le diera el sí.

“Le costó mucho trabajo, así debe ser. Fueron como seis meses, yo estaba grabando una telenovela y le decía 'No puedo porque estoy grabando' y me decía '(Vamos) a desayunar' y (ella le contestaba) 'Después, vamos a ver, estoy grabando, salgo tarde'. Y ya, después de unos meses, salimos a cenar y fue muy lindo”. Como en ocasiones anteriores, Yadhira Carrillo aseguró no haber leído las notas recientes que involucran a Juan Collado en actos ilícitos.

“Sí sabemos que existen, pero no lo vemos. No debes ver todas aquellas cosas que te pueden hacer daño. Yo por ejemplo no veo, no leo. Me han comentado y pido: ‘No, ni me comentes porque no me interesa ni quién lo dijo’, pero también en la vida todo se regresa y se te regresa doble, triple, siete veces más con tus hijos y con la gente que más quieres. Siempre hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos y cuando señalamos, sobre todo cuando no es verdad”.