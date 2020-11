Descarta Juan Soler usar aplicaciones para conseguir pareja

Ciudad de México.- Juan Soler se rehúsa a iniciar una relación sentimental por medio de las aplicaciones, pues asegura que él es de los hombres que les gusta conquistar a las mujeres con el día a día.

“No, yo estoy a la antigüita, yo mercancía que no veo, mercancía que no compro. Soy a la antigüita, me gusta la platiquita, me gusta que me metan sueños en la cabeza, a través del contacto de la relación, soy a la antigüita, no me van las aplicaciones”.

Sin embargo, el artista no descartó estar abierto a la posibilidad de enamorarse e iniciar una nueva relación sentimental tras su ruptura con la actriz Maki Moguilevsky .

“Uno siempre está abierto a que lo consientan, a que lo acompañen, y a tener la ilusión de tener una persona a la par tuya que te ayude a ser mejor persona”, aseguró.