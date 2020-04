Derbez se despide de Gus Rodríguez, guionista detrás de su humor

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales, Eugenio Derbez lamentó la muerte de su amigo Gustavo Rodríguez, escritor, productor y director de comedia.

El comediante señaló que Gus Rodríguez, además de ser uno de sus “más grandes amigos y compañeros de vida”, fue el creador del personaje “Armando Hoyos”.

Describió a Rodríguez como “genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano”.

Hoy murió uno d mis más grandes amigos y compañeros d vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador d Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo q ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 11, 2020

Gustavo Rodríguez es recordado por ser gamer y conductor del programa “Nintendomanía”.

Gus fue uno de los fundadores de Club Nintendo junto a José 'Pepe' Sierra, revista que se convirtió en una guía para los gamers mexicanos de la década de los 90.

Club Nintendo le proporcionó información a los lectores sobre los nuevos lanzamientos del gigante japonés, así como reseñas de juegos y consejos para ser un mejor gamer.

Tras el éxito de su proyecto editorial, Gus incursionó en la televisión abierta mexicana con "Nintendomanía", proyecto que duró de 1995 a 2000 y en el que participó junto a su hijo Javier Rodríguez.

Club Nintendo y Nintendomanía fueron dos de las primeras incursiones periodísticas de los videojuegos en el país.

Además de su paso por el mundo virtual, Rodríguez fue parte de los programas de Eugenio Derbez, a quien apoyó en la creación de guiones y personajes.

Las causas de su muerte aún se desconocen, sin embargo en octubre pasado, Gus informó en sus redes sociales que sufría una enfermedad pulmonar.

"Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho, todavía no se va pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré", explicó el gamer.

La Federación Mexicana de Esports lamentó su fallecimiento y compartió un mensaje en el que lo consideró "parte fundamental en la creación y consolidación" del proyecto que hizo posible que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte reconociera a los eSports como un deporte.

"Seré una luciérnaga y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas, en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa en el estado mexicano de Tlaxcala", se lee en una publicación compartida en la cuenta de Instagram de Gus tras su muerte.