Depeche Mode regresa con "Ghosts Again" después de 6 años

REINO UNIDO.- Depeche Mode es una de las bandas del género electrónico más influyentes de las últimas décadas, por lo que su regreso a la escena musical después de casi 6 años ha supuesto un evento bastante especial para los fanáticos del grupo británico.

Fue el pasado 4 de octubre del 2022 que los integrantes anunciaron que tenían planeado publicar un nuevo álbum titulado "Memento Mori" en primavera de 2023 y, junto con él, realizar una gira mundial para promocionarlo.

De este modo, Depeche Mode publicó este viernes el primer sencillo del anticipado proyecto. "Ghosts Again" es todo lo que los fans esperaban, una pista electrónica con la característica voz de Dave Gahan y la guitarra de Martin Gore.

Para mi, 'Ghosts Again' captura el equilibrio perfecto entre melancolía y alegría (...) No es frecuente que grabemos una canción y que no me canse de escucharla en pocos días, pero 'Ghosts again' me tiene enganchado", reveló Gahan.