Denuncian a Jamie Lee Curtis por mostrar apoyo a Israel con foto de niños palestinos

ESTADOS UNIDOS.- Jamie Lee Curtis ha estado en el ojo del huracán desde que decidió hacer público su apoyo a Israel en su invasión a Palestina; sin embargo, la polémica a su alrededor se ha identificado tras un fatal error en sus redes sociales.

Por medio de una publicación de Instagram, la reconocida actriz estadounidense mostró una vez más su apoyo a Israel tras compartir una imagen de niños asustados viendo hacia arriba, con la leyenda "El terror de los cielos" y la bandera de Israel, haciendo referencia a los misiles de ataque.

No obstante, todo parece indicar que Jamie Lee Curtis no se habría tomado la molestia de investigar el origen de la imagen, pues en realidad se trata de un grupo de niños palestinos viendo horrizados a los ataques aéreos por parte de Israel.

Familias palestinas buscan refugio con sus hijos desde el norte de la Franja de Gaza hasta las escuelas de la UNRWA en la Ciudad de Gaza. Los niños tienen miedo del sonido de los bombardeos que escuchan mientras están presentes debido a los eventos en las fronteras de la Franja", describió la fotográfa Samar Abu Elouf para The New York Times.

De inmediato, los usuarios de redes sociales se abalanzaron contra la actriz de "Everything Everywhere All at Once" por su falta de interés por informarse y darse cuenta que tanto civiles israelís como palestinos están sufriendo.