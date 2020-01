Denuncia Poncho Herrera a chofer de Uber por amenazas

El ex RBD, Alfonso Herrera, pasó un desagradable momento con un conductor de Uber que lo amenazó con sacar un arma.

Los hechos ocurridos en Estados Unidos fueron denunciados por el actor a través de sus redes sociales y, de acuerdo a las placas del auto, sucedieron en el Estado de Florida.

El intérprete inició publicando un mensaje explicando los hechos. “Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de @Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor”.

Y añadió: “Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”.

Horas más tarde, Herrera detalló: “Chofer de Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, me amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber solo dice “lo siento, pero no puedo informarle en qué terminara el caso”. ¿Y las garantías y los derechos?”

Posteriormente en un mensaje que el actor decidió borrar, comentó: “Pregunta... ¿Qué harían si un conductor de @uber te amenaza diciendo que tiene un arma en su coche? Por cierto, era un Nissan rojo”.

Hasta el momento no se tiene mayor información por parte de Poncho Herrara con respecto a si decidió presentar una denuncia ante las autoridades americanas.