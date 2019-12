Denuncia Martha Cristiana extorsión tras secuestro de su mascota

Martha Cristiana se encuentra viviendo un verdadero viacrucis luego de la desaparición de su perrita de nombre Camelia, pues a raíz de ese incidente, ha recibido llamadas de extorsión.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz contó que luego de varios días de que su perrita se extraviara misteriosamente mientras un cuidador la paseaba por las calles aledañas a donde vive, recibió llamadas pidiendo dinero por su mascota.

“Se lleva a Camelia y de repente no llega, le empezamos a marcar a este cuate, no contesta… entonces, por fin contestó y me dice: ‘se me olvidó decirles, que me desmayé y cuando desperté estaban todos los perros, menos Camelia’”, contó la artista.

“Yo creo que en esta ocasión si se trata de un secuestro… también es muy común que pones un teléfono… y les dicen denme una prueba, mándame una foto de que tienes a la perrita, (y responden) no, es que la tiene un cuate en una colonia que es como una favela, entonces es muy sencillo, si no hay foto, no hay rescate”.

Finalmente, Martha Cristiana reiteró su interés por recuperar a su mascota, asegurando que siempre y cuando este la certeza de que le regresarán a su perrita, ella pagará a quien la tenga.