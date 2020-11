Denuncia Eduardo Capetillo suplantación de identidad en Instagram

Ciudad de México.- Eduardo Capetillo realizó un video para denunciar y advertir a sus seguidores que una persona se está haciendo pasar por él en Instagram.

Visiblemente preocupado por lo que pudiera pasar con esta suplantación de identidad, el actor decidió grabar un video para alertar a sus fanáticos sobre esta situación.

“A la gente que verdaderamente le interesamos nosotros y que verdaderamente nos quieren, les estoy eternamente agradecido, me hicieron llegar una página, falsa evidentemente, que es: “_capetillo_eduardo”, no es una página mía, es una creación de alguien que lo utilizan para suplantar la identidad de nosotros, por favor tengan mucho cuidado, no se dejen engañar”.

Para finalizar, el también cantante se pronunció en contra de la red social por no atender a su denuncia escribiendo: “A Instagram le importó un pepino, por eso se los comparto, a ustedes gracias”.

Se espera que en breve el artista pueda confirmar que la cuenta que está haciéndose pasar por él ha sido eliminada, pero hasta este momento la situación continúa igual.