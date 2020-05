Denisse de Kalafe dará miniconciertos en línea por el Día de las Madres

CIUDAD DE MÉXICO.- Si hay una cantante que sobresale cada mes de mayo esa es definitivamente Denisse de Kalafe con su tema ‘‘Señora, señora’’, el cual se ha convertido en todo un himno para el Día de las Madres.

El festejo anual será un poco diferente este 2020 debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, no le quita lo especial a la fecha, Denisse lo sabe de sobra y es por eso que ha planeado una sorpresa para sus seguidores.

La famosa cantará, mediante Facebook Live, el próximo 10 de mayo para celebrar a las mamás en su día. Se trata de unos miniconciertos, el primero a las 10 de la mañana, y posteriormente a las 12:00, 18:30 y 21:30 hrs.

"Voy a hacer cuatro salidas, no van hacer largos, pero es mejor hacer cortitos y muchos, para que la gente encuentre su mejor horario". "No sé cuánto duren, lo que nazca del alma, del corazón, eso es lo bueno de esta metodología, de esta nueva manera de comunicarnos, no dependes de una disquera, de un director, de un promotor, nadie te va a presionar, simplemente la gente te prefiere, esto es mágico, fantástico y maravilloso", aseguró.

Por si eso fuera poco, la autora agregó que tenía una sorpresa más guardada para su interpretación de ‘‘Señora, señora’’.

"En este concierto voy a cantarlo en maya, aunque sea un pedacito, porque todavía no me atrevo a cantarla toda", afirmó.

Por otra parte, explicó también que la isla de Holbox, donde vive desde hace tres años, está cerrada y que sólo están los oriundos del lugar, que las medidas de seguridad y salud son extremas y que no han registrado ningún caso de covid-19.