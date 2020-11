Demian Bichir protagoniza "Danika, Mar de Fondo"

Ciudad de México.- Danika (antes conocida como Mar de Fondo) es la cuarta película del cineasta australiano afincado en México, Michael Rowe. Cuenta la historia de Armando (interpretado por Demian Bichir) un escritor de 50 años que va junto con Tere, su esposa, a cada de una pareja de amigos en la costa de Sinaloa. Entre las pláticas para ponerse al día, ellos se separan de sus mujeres para tumbarse frente al mar y es ahí cuando conocen a Danika (Sasha González), con quien mantiene una relación el protagonista de esta trama .

El director Michael Rowe pensó mucho sobre cómo plantear el tema, pero que te hace despertar la curiosidad de porque pasan estas historias. "Me canse de grabar en departamentos deprimentes y después dije, la siguiente será en la playa a ver como le hago. Después hablando con otros amigos directores salio el tema de hacer historias de la atracción entre hombres y mujeres de diferentes edades, lo difícil que seria hacer sus historias hoy en día", asegura el director.

"Yo creo que es una cosa que lleva presente conmigo muchos años, a los 18 años tuvo una novia que tenia 33 y duré con ella 4 años. Fue una relación que me marcó mucho. Las relaciones con diferencias de edad, hice una reflexión con un amigo y de ahí nace esta película", confesó el director de la película.

Demian Bichir protagoniza la historia de un amor de verano entre un escritor de 50 años y una joven surfista de 16 años.

Rowe se dice preocupado por la política de la cancelación en Mexico, "Los seres humanos llevan cientos de miles de años de evolución, los sentimientos y las emociones siguen siendo los mismos desde tiempos de cavernícolas. La atracción es la atracción. Es algo que hemos ido normando y reglamentado, pero no por eso desaparece. Por eso es importante que no desaparezca de las expresiones artísticas, nada más porque se deje de hablar algo, no quiere decir que desaparezca. Me parece peligroso que se pueda delimitar las historias que se cuentan o las expresiones artísticas", declaró el director.

Demian Bichir en su personaje de Armando, platica sobre la relación que tiene su personaje con una joven de 16 años, "Muchas cosas es un persoje que me atrajo muchísimo, una historia que me sedujo desde que la li, además que yo ya era admirador del cine de Michael, ya conocía año bisiesto antes de conocerlo a él, me sentí emocionado a encontrar cosas que yo ya buscaba, muchas veces tienes que decir que no a diversos proyectos porque son muy parecidos a lo que ya he hecho antes", aseguró Bichir.

Al hablar que le llamó la atención de su personaje como Armando, el actor comentó, "Para mi es un enorme lucha de resistencia con el mismo, es una lucha constante del ser humano en su propia cabeza que tiene miles años, que al igual que nosotros esta en constante contradicción de sentimientos y emociones, de cuales son las acciones y actos que realizas, son lo que te van a definir en un futuro, para mi eso era muy imperante de demostrar en el trabajo de Michael", platicó Demian.

"Mar de fondo es una historia de deseos y anhelos", dijo el actor y agregó, "Yo siempre me aproximo a las cosas que debo hablar, en base lo que a mi me provoco como lector primero, después por el rodaje y al final como espectador. Las películas están hechas para revolver los sentimientos y provocar algo en el espectador", afirmó el actor.

El título es una analogía del fenómeno natural en donde la marea sale de los límites comunes para arrasar con el espacio de tierra en una playa. El tema en el que se basa la trama tiene el mismo efecto en los espectadores, al ser un tema delicado a tratar en un país como México, donde además de ser un tema tabú, también es ilegal mantener una relación entre un adulto y un menor de edad. Danyka estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF 2020) y cuenta con las actuaciones estelares de Demian Bichir, Sasha González y Lisa Owen.